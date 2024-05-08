Пьяная россиянка устроила забег по летному полю аэропорта и ввязалась в драку

«Авиаторщина»: пьяная пассажирка самолета ввязалась в драку в Шереметьево

Пьяная россиянка устроила забег по летному поле московского аэропорта Шереметьево, начала кричать на попутчиков и ввязалась в драку с мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 5 мая. Все пассажиры рейса из Тюмени в Москву уже разместились в автобусах, которые должны были довезти их до борта. В этот момент появилась опоздавшая 44-летняя путешественница Нина С. Она стала ругаться с попутчиками, а вскоре начала драться с мужчиной.

Оказавшись у самолета, россиянка продолжала вести себя агрессивно. Услышав жалобы остальных пассажиров, она заявила, что не собирается никуда с ними лететь. Затем женщина выбежала на летное поле и уронила по пути наушники. Сотрудники службы безопасности аэропорта последовали за нарушительницей и быстро ее поймали.

Нину доставили обратно в аэропорт, откуда она отправилась домой на такси. Обвинения ей предъявлять не стали. Россиянка утверждает, что в ту ночь выпила лишь немного коньяка. Однако большую часть происходившего, в том числе забег у самолета, женщина не помнит.

Ранее другая россиянка покурила в самолете, устроила скандал на борту и провела ночь в спецприемнике. Инцидент произошел с 40-летней пассажиркой на борту летевшего из Омска в Сургут лайнера.