Россиянам напомнили про следующие длинные выходные

Роструд напомнил о длинных выходных с 9 по 12 мая в честь Дня Победы

Россиян ждут длинные выходные с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая, в честь Дня Победы. Об этом напомнил Роструд в Telegram-канале.

В федеральной службе также подчеркнули, что последний рабочий день до длинных выходных, согласно трудовому кодексу, должен быть сокращен на один час вне зависимости от продолжительности рабочего дня.

«Исключение из данного правила предусмотрено для работников непрерывно действующих организаций и работников, занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены)», — уточнил Роструд.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.