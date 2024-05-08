В 2024 году россияне стали больше тратить на вредные привычки

В 2024 году каждый второй россиянин стал больше тратить на вредные привычки. Об этом заявили аналитики группы «Ренессанс Страхования» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По мнению большинства опрошенных (90 процентов), у них имеются вредные привычки — 46 процентов не делают зарядку или не занимаются фитнесом, а 40 респондентов преимущественно ведут сидячий образ жизни из-за офисной работы. 43 процента едят слишком много сладкого, а 39 процентов злоупотребляет сидением за компьютером и в соцсетях.

Каждый четвертый заявил о частом употреблении фастфуда, а 23 процента признались, что курят. Каждый пятый респондент (21 процент) проводит время за чтением негативных новостей, каждый шестой (16 процентов) злоупотребляет алкоголем. Также девять процентов опрошенных часто пьют энергетики, а три процента — сидят на жестких диетах.

В 2024 году траты на вредные привычки сократил только один из семи граждан. Треть оставила траты на прежнем уровне, а у каждого второго они значительно (13 процентов) или незначительно (38 процентов) выросли. У трети трудоустроенных граждан на покупку сигарет, алкоголя, фастфуда и других вредных для здоровья продуктов уходит от 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Большинство участников опроса (57 процентов) тратят до 5 тысяч рублей, а 6 процентов — более крупные суммы. Как отмечают респонденты, ключевая причина таких привычек — стресс.

В начале апреля Центробанк заявил о нетипичной ситуации в экономике России, при которой одновременно растут сбережения и потребление граждан. Представители регулятора объяснили эту тенденцию высокими темпами роста доходов населения. Дополнительные стимулы росту трат и накоплений россиян в начале года создавали индексация социальных выплат и традиционные годовые премии.