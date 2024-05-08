Россиянин более года избивал пасынка-инвалида и был осужден

В Вологодской области суд приговорил мужчину к 2 годам за избиение пасынка

В Вологодской области суд приговорил к двум годам колонии общего режима 34-летнего местного жителя, который более года избивал пасынка-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов области.

С подсудимого в пользу несовершеннолетнего также взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 117 («Истязание») УК РФ. В содеянном он раскаялся. Во время судебного заседания мужчина заявил, что извинился и перед сожительницей, и перед «сыном».

Осужденный вместе с сожительницей, ее сыном и совместными двумя сыновьями проживал в селе Борисово-Судское. По версии следствия, мужчина не мог смириться с тем, что старший ребенок ему не родной. С октября 2022 года мужчина систематически избивал шестилетнего ребенка. Это длилось более года. В ноябре 2023 года отчим схватил мальчика за руку и несколько раз ударил кулаком по лицу. Сожительница пыталась его успокоить, но он оттолкнул и ее.

Во время предварительного расследования мужчина заявил, что ребенок вредничает и не поддается воспитанию, поэтому он злился и избивал его.

Ранее на Камчатке суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 44-летнего местного жителя, который регулярно избивал двух сыновей сожительницы.