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20:52, 8 мая 2024Силовые структуры

Россиянин неделю искал расчлененную им невесту вместе с волонтерами

В Оренбургской области задержали россиянина, расчленившего свою невесту

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Оренбургской области задержали россиянина, подозреваемого в расправе над собственной невестой. Об этом в среду, 8 мая, сообщает readovka67.

По данным издания, житель Новотроицка сообщил полицейским, что его девушка пропала. Он присоединился к группе волонтеров и вместе с ними активно искал невесту. В итоге руку девушки нашли за городским ледовым дворцом, позже нашлась и голова пропавшей. В ходе допроса жених сознался, что учинил расправу, а затем и расчленил возлюбленную, чтобы скрыть преступление.

4 мая в Москве 22-летний парень расправился с 30-летней подругой невесты на застолье, во время которого произошел скандал из-за разницы в возрасте.

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      Владимир Седов
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