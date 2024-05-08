Россиянка нашла полуторагодовалого внука со смертельными ожогами за диваном

В Краснодарском крае женщина нашла полуторагодовалого внука за диваном с ожогами

В Краснодарском крае жительница хутора Зиссермановский нашла за диваном своего полуторагодовалого внука, получившего смертельные ожоги. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По данным ведомства, утром 6 мая мать мальчика оставила сына спать в одной из комнат дома, где проживала семья, и ушла. Позже в помещение вошла бабушка ребенка, которая не увидела его на диване. В результате россиянка обнаружила внука на трубе отопления за мебелью, на которой тот лежал.

Как рассказали в СК, мальчика доставили в больницу с термическими ожогами, однако полученные травмы привели к его смерти. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Волгоградской области женщина нашла своего двухлетнего сына в выгребной яме. Как выяснилось, мальчик играл во дворе частного дома и случайно провалился в нечистоты. Мать отвезла ребенка в больницу, однако врачам спасти его не удалось.