Российские военные поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

МО сообщило о поражении расчетом РСЗО БМ-21 «Град» пункта дисклокации ВСУ

Морские пехотинцы Черноморского флота России поразили пункт временной дислокации украинских войск на правом берегу Днепра в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что расчет 122-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» «черных беретов» из Севастополя отправился из укрытия на огневую позицию. «Он произвел расчет установки цели и оперативно нанес огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ», — заявили в Минобороны.

Там указали, что таким образом военные поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

Ранее Вооруженные силы России поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и техники украинской армии. В Минобороны также отчитались об уничтожении в зоне спецоперации танков Leopard 1 и Abrams.