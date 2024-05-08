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06:40, 8 мая 2024Россия

Российские военные поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

МО сообщило о поражении расчетом РСЗО БМ-21 «Град» пункта дисклокации ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Морские пехотинцы Черноморского флота России поразили пункт временной дислокации украинских войск на правом берегу Днепра в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что расчет 122-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» «черных беретов» из Севастополя отправился из укрытия на огневую позицию. «Он произвел расчет установки цели и оперативно нанес огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ», — заявили в Минобороны.

Там указали, что таким образом военные поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

Ранее Вооруженные силы России поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и техники украинской армии. В Минобороны также отчитались об уничтожении в зоне спецоперации танков Leopard 1 и Abrams.

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      Марина Совина
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