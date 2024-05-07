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14:01, 7 мая 2024Россия

Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

Минобороны России: ВС поразили цех производства ракетного топлива и склады ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива, а также склады горючего и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Также, по заявлению оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по 128 районам скопления живой силы и военной техники ВСУ. Отдельно в Минобороны отчитались об уничтожении в зоне спецоперации танков Leopard 1 и Abrams.

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За минувшие сутки Украина — по данным российских военных — потеряла в боях с группировкой «Юг» около 600 военнослужащих.

Днем ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Соловьево в Донецкой народной республике. Также 6 мая Минобороны сообщило, что Россия взяла под контроль поселок Котляровку в Харьковской области.

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      Марк Леонов
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