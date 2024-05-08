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19:23, 8 мая 2024Бывший СССР

Российские военные спасли сбежавшего от ВСУ украинца

Военные ВС РФ спасли от мобилизации украинца, сбежавшего из Запорожской области

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Мирный житель Александр Ширшов смог выбраться из подконтрольным Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорий Запорожской области благодаря операции российских военных. Об этом пишут «Известия».

По словам Ширшова, российские военнослужащие забросили на занятые ВСУ территории ретрансляторы. Местные жители использовали их, чтобы сообщить, что выдвигаются в сторону России.

Всю дорогу Ширшов скрывался от патрулей, из укрытий выходил только по вечерам. Вместе с другими мирными жителями он отправился в поселок Акимовка, но все кроме него были убиты украинскими военными у автомагистрали.

Путь занял около трех дней, все это время у мужчины был выключен телефон, чтобы избежать слежки.

Когда он встретил российских военных, солдаты ВСУ открыли огонь. По словам Ширшова, он чудом выжил, а оставшиеся в Запорожской области люди хотят только мира и спокойствия.

Ранее стало известно, что военные ВСУ атаковали дронами жителей Запорожской области, решивших перейти на территорию, подконтрольную России.

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      Илья Таксюр
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