В Запорожье ВСУ атаковали дронами решивших перейти на сторону России украинцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в подконтрольной Киеву части Запорожской области мирных граждан, решивших перейти на сторону России. Об этом сообщили в четвертой базе 58-й армии РФ, передает ТАСС.

Российские военные провели при помощи беспилотников и ретрансляторов операцию в подконтрольных Киеву районах Запорожья. Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ перебили украинское радиовещание и настроили вместо него российскую частоту, по которой предложили мирным гражданам перейти на сторону России.

Однако, когда группа украинцев направилась в сторону российских расположений, дроны ВСУ атаковали их. Один мужчина смог перейти на российскую сторону. Однако еще нескольким гражданам выжить не удалось. Точное количество пострадавших в результате украинской атаки неизвестно.

Ранее пленный Андрей Бабенко рассказал об обстреле военными ВСУ сослуживцев, которые шли сдаваться. По его словам, минометный огонь был открыт по своим бойцам по приказу командования. Он также рассказал, что сдавшихся украинцев прикрывали от обстрела российские солдаты.