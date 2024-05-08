Минобороны России сообщило о перехвате ракеты ATACMS

Российские войска сбили ракету ATACMS. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны (ПВО). В каком районе она была уничтожена, не сообщается.

Помимо этого, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 беспилотников.

8 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новокалиново Донецкой народной республики.