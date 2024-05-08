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13:39, 8 мая 2024Россия

Российские войска сбили ракету ATACMS

Минобороны России сообщило о перехвате ракеты ATACMS

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска сбили ракету ATACMS. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны (ПВО). В каком районе она была уничтожена, не сообщается.

Помимо этого, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 беспилотников.

8 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новокалиново Донецкой народной республики.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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