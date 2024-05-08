Российские войска сбили ракету ATACMS
Минобороны России сообщило о перехвате ракеты ATACMS
Российские войска сбили ракету ATACMS. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.
Ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны (ПВО). В каком районе она была уничтожена, не сообщается.
Помимо этого, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 беспилотников.
8 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новокалиново Донецкой народной республики.