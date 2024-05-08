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07:31, 8 мая 2024Мир

Румыния рассмотрит вопрос поставок ракет Patriot Украине

Президент Йоханнис: Румыния рассмотрит вопрос поставок ракет Patriot Украине

Фото: George Calin / Reuters

Румыния рассмотрит вопрос поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис в ходе встречи со своим американским коллегой Джо Байденом, передает Reuters.

«Мне необходимо обсудить это [передачу ракет] в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить. Оставлять Румынию без средств ПВО также неприемлемо», — подчеркнул румынский лидер.

Ранее министерство обороны Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot, а также бронеавтомобилей и танков Leopard. Ведомство сообщило также, что в ближайшие два месяца Мадрид поставит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии.

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      Максим Габриелян
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