Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 8 мая 2024Россия

«Русская община» заявила о задержании активистов за помощь семье бойца СВО

«Русская община» сообщила о задержании вагнеровцев в Ростовской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Участников специальной военной операции (СВО) и ветеранов ЧВК «Вагнер» задержали в Ростовской области. Об этом заявил Telegram-канал «Русская община ZOV».

В сообщении говорится о том, что семь сторонников движения были задержаны, а затем привлечены к административной ответственности. Причиной этого якобы стала их общественная деятельность, связанная с «Русской общиной».

Утверждается, что задержанные заступились за семью участника СВО, которую мигрант обманом выселил из их дома, а также участвовали в поиске «нелюдей» в Батайске. «И все это в ответ на призыв главы государства формировать новую элиту России из воинов», — пожаловались в «Русской общине».

Ранее власти Батайска, где активисты «Русской общины» устроили акцию под окнами школы, прокомментировали инцидент. Там заявили, что конфликт был урегулирован, а по факту происходящего в школе была начала проверка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали гибель французского журналиста в зоне СВО

      Цены на нефть упали до минимума за два месяца

      Раскрыта дата рассмотрения жалобы на домашний арест блогера Портнягина

      С сестры Усманова отказались снимать санкции ЕС

      Названы главные условия для наращивания инвестиций в России

      Раскрыты продукты для снижения давления без лекарств

      В российском регионе запустили сирену ракетной опасности

      В Харькове прогремели взрывы

      Шесть российских населенных пунктов остались без света из-за атаки ВСУ

      На Украине заметили доработанный танк «Твердый»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше