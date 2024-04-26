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08:22, 26 апреля 2024Россия

Власти отреагировали на ситуацию с заблокированной «Русской общиной» школой

Власти Батайска: конфликт, вызвавший недовольство «Русской общины», исчерпан

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Конфликт в школе №4 города Батайска, который вызвал недовольство у членов «Русской общины», решивших заблокировать образовательное учреждение, исчерпан. Об этом, комментируя ситуацию, заявила администрация российского города в Telegram-канале.

«В настоящее время конфликт исчерпан, ситуация связанная с неподобающим поведением ученика школы №4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече по урегулированию конфликта присутствовали местные чиновники и сотрудники правоохранительных органов: глава администрации, прокурор, исполняющий обязанности начальника управления МВД по российскому городу, начальник Управления образования, директор школы и представители общественности. На встрече учли все замечания и пожелания участников, начата проверка.

Взрослые мужчины окружили школу утром 25 апреля — они не выпускали из здания учеников первой смены и не давали войти внутрь тем, кто учится во вторую смену. Причиной случившегося стал конфликт между учительницей и подростком, который произошел еще четыре месяца назад. Они спорили при всем классе, оскорбляли друг друга и обсуждали, кто кого поставит на колени. Учительница просила школьника извиниться, но тот отказывался, из-за чего честь преподавателя решили отстоять «общинники».

В блокированную школу приехали силовики. В сети также опубликовали кадры, на которых запечатлена обстановка у образовательного учреждения.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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