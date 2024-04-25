Стало известно о прибытии силовиков в блокированную «русской общиной» школу

Силовики прибыли в блокированную «русской общиной» школу в Батайске

В Батайске Ростовской области силовики приехали в школу, которая была заблокирована мужчинами из «русской общины». Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Сотрудники полиции, администрации школы и общинники поговорили в кабинете директора и разрешили конфликт, произошедший в стенах образовательного учреждения. Школа работает в обычном режиме.

Причиной случившегося стал конфликт между учительницей и подростком, который произошел еще четыре месяца назад. Они спорили при всем классе, оскорбляли друг друга и обсуждали, кто кого поставит на колени. Учительница просила мальчика извиниться, но тот отказывался, из-за чего честь преподавателя решили отстоять «общинники».

Взрослые мужчины окружили школу утром 25 апреля — они отказывали выпустить из здания учеников первой смены и не давали войти внутрь тем, кто учится во вторую смену. В сети также опубликовали кадры, на которых запечатлена обстановка у школы.