Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:03, 8 мая 2024Ценности

Седокова в откровенном наряде показала лицо без косметики

Певица Анна Седокова показала лицо без макияжа на видео в откровенном топе

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала лицо без косметики на видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница запечатлела себя в облегающем черном кроп-топе с глубоким декольте, который подчеркивал ее грудь. Также она надела серые легинсы в сочетании с длинными носками и кроссовками.

Фото: @annasedokova

Знаменитость не стала наносить макияж, убрала волосы в прическу и продемонстрировала наращенные ногти белого цвета. При этом певица пригласила подписчиков на свой бесплатный концерт в Москве.

В марте Анна Седокова снялась в комбинезоне с длинными рукавами-перчатками и леопардовым принтом и корсетном боди, которое подчеркивало ее силуэт.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Никаких сапог на земле». В НАТО задумались о документальном отказе от ввода войск на Украину

      На Украине заявили о массовых атаках на объекты энергетики. По всей стране дважды за ночь объявляли тревогу

      В США призвали арестовать Нетаньяху

      Седокова в откровенном наряде показала лицо без косметики

      Россияне отвернулись от одного вида недвижимости

      Панарин сделал ассистентский хет-трик в матче плей-офф НХЛ

      Турист прыгнул с лодки во время вечеринки и был найден бездыханным спустя неделю

      МВФ предостерег от нарушений в связи с использованием российских активов

      На российского «гееборца» составили протокол за критику военнослужащих

      В ЛНР раскрыли цель тайного вывоза тел бойцов ВСУ из Часова Яра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше