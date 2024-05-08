Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:50, 8 мая 2024Россия

Шойгу поздравил бойцов с успехами в спецоперации

Шойгу поздравил бойцов ВС РФ с освобождением сел Котляровка и Соловьево

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил соединение и воинскую часть с успехами в проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Уточняется, что глава Минобороны направил телеграмму в 272-й мотострелковый полк, отметив их работу в установлении контроля над селом Котляровка в Харьковской области. Аналогичный документ был также послан в 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, в связи «с освобождением села Соловьево в ДНР».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске. Киев применил против мирных жителей американские ракеты ATACMS

      По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      В России нашли способ борьбы с неплательщиками алиментов

      Девушка показала фото с чужого участка и напугала пользователей сети

      В британских аэропортах возник хаос из-за сбоя в системе пограничного контроля

      Шойгу поздравил бойцов с успехами в спецоперации

      МИД Белоруссии уличил Запад в зависти к отношениям Минска и Москвы

      В Харькове раздался взрыв

      Эскортница рассказала о самых странных и страшных клиентах

      Фармацевтическая компания отзовет разрешения на продажу вакцины из-за скандала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше