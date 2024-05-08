Шойгу поздравил бойцов с успехами в спецоперации

Шойгу поздравил бойцов ВС РФ с освобождением сел Котляровка и Соловьево

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил соединение и воинскую часть с успехами в проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Уточняется, что глава Минобороны направил телеграмму в 272-й мотострелковый полк, отметив их работу в установлении контроля над селом Котляровка в Харьковской области. Аналогичный документ был также послан в 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, в связи «с освобождением села Соловьево в ДНР».