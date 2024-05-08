США объявили награду за русского хакера из LockBit

США заплатят $10 миллионов за данные о русском хакере Хорошеве из LockBit

США заочно обвинили гражданина России Дмитрия Хорошева в создании хакерской группировки. Об этом сообщил американский Минюст.

Россиянину вменяется создание вируса-вымогателя LockBit, а также участие в сговоре с целью осуществления хакерских атак по всему миру. Госдепартамент объявил награду в размере 10 миллионов за информацию, которая "приведет к задержанию и признанию Хорошева виновным.

Осенью прошлого года сообщалось об атаке LockBit на американское подразделение одного из крупнейших банков мира — китайского ICBC.

Первые признаки активности этой группировки были замечены в январе 2020 года.