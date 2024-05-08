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06:22, 8 мая 2024Мир

США предложили хуситам перестать нападать на корабли

Аль-Машат: США предложили хуситам прекратить атаки на суда в Красном море

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат заявил, что Соединенные Штаты Америки «посылают множество искушений» хуситским повстанцам, чтобы те перестали нападать на торговые корабли в Красном море. Об этом сообщает Yemnews.

«Они посылают множество искушений, чтобы мы прекратили поддерживать Газу, но мы отвергаем их, потому что это противоречит нашей религии, ценностям и принципам», — высказался он.

Как считает аль-Машат, Штаты потерпели неудачу в военном противостоянии, и теперь американские власти пытаются добиться своих целей с помощью «другой политики».

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что РФ серьезно обеспокоена ситуацией в Красном море. По его словам, Россия убеждена, что происходящее там является прямой проекцией насилия в секторе Газа.

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      Маргарита Пименова
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