Тренер рассказала об эффективном методе похудения с помощью ходьбы

Фитнес-тренер Миклас посоветовала ходить быстрым шагом, чтобы худеть

Чтобы терять вес во время ходьбы, надо соблюдать два ключевых правила, считает фитнес-тренер Дениз Миклас. Эффективный метод похудения с помощью ходьбы она посоветовала в беседе с изданием Daily Mirror.

Чтобы худеть на прогулке, первое, что надо учитывать, говорит Миклас, — это интенсивность ходьбы. По ее словам, больше калорий сжигается, если ходить быстрым шагом или подниматься в гору.

Вторым обязательным условием похудения она назвала дефицит калорий. Специалист рассказала: чтобы потеря веса была плавной и в то же время ощутимой, нужно каждую неделю либо тратить на 3500 калорий больше, чем обычно, либо на такое же число уменьшить потребление калорий.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какие виды рака могут возникнуть из-за ожирения. По его словам, у людей с лишним весом выше риск развития рака молочной железы, матки, почек, пищевода и прямой кишки, а также желчного пузыря и поджелудочной железы.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.