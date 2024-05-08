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15:28, 8 мая 2024Забота о себе

Тренер рассказала об эффективном методе похудения с помощью ходьбы

Фитнес-тренер Миклас посоветовала ходить быстрым шагом, чтобы худеть

Фото: Arek Adeoye / Unsplash

Чтобы терять вес во время ходьбы, надо соблюдать два ключевых правила, считает фитнес-тренер Дениз Миклас. Эффективный метод похудения с помощью ходьбы она посоветовала в беседе с изданием Daily Mirror.

Чтобы худеть на прогулке, первое, что надо учитывать, говорит Миклас, — это интенсивность ходьбы. По ее словам, больше калорий сжигается, если ходить быстрым шагом или подниматься в гору.

Вторым обязательным условием похудения она назвала дефицит калорий. Специалист рассказала: чтобы потеря веса была плавной и в то же время ощутимой, нужно каждую неделю либо тратить на 3500 калорий больше, чем обычно, либо на такое же число уменьшить потребление калорий.

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Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какие виды рака могут возникнуть из-за ожирения. По его словам, у людей с лишним весом выше риск развития рака молочной железы, матки, почек, пищевода и прямой кишки, а также желчного пузыря и поджелудочной железы.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Екатерина Улитина
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