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09:31, 8 мая 2024Путешествия

Туристка спрыгнула с высокой стены в Бразилии во время ограбления и не выжила

Daily Mail: туристка спрыгнула с высокой стены в Рио-де-Жанейро и не выжила

Фото: Sidney de Almeida / Shutterstock / Fotodom

Израильская туристка спрыгнула с высокой стены в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и не выжила. Несчастный случай произошел во время ограбления, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 22-летняя Альма Бохадана и ее новый знакомый Дэн Хен прогуливались по улице Санта-Тереза в понедельник, 6 мая. Внезапно на них стал мчаться мотоциклист. Пара подумала, что тот собирается их ограбить, и испугалась. Они бросились бежать, а Бохадана перепрыгнула через стену и упала с высоты 14 метров в лесной массив.

Прибывшие на место медики констатировали, что выжить израильтянке не удалось. Ее компаньона допросила местная полиция.

Первоначально Хен ничего не сказал о мотоциклисте, заявив, что на них мчалась машина. В настоящее время ведется расследование.

Ранее путешествовавший с семьей турист упал за борт круизного лайнера у берегов Сиднея, Австралия, и бесследно исчез. Это случилось 5 мая. Рано утром членов экипажа разбудил сигнал «Человек за бортом».

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      Марк Успенский
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