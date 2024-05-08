Туристка спрыгнула с высокой стены в Бразилии во время ограбления и не выжила

Daily Mail: туристка спрыгнула с высокой стены в Рио-де-Жанейро и не выжила

Израильская туристка спрыгнула с высокой стены в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и не выжила. Несчастный случай произошел во время ограбления, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 22-летняя Альма Бохадана и ее новый знакомый Дэн Хен прогуливались по улице Санта-Тереза в понедельник, 6 мая. Внезапно на них стал мчаться мотоциклист. Пара подумала, что тот собирается их ограбить, и испугалась. Они бросились бежать, а Бохадана перепрыгнула через стену и упала с высоты 14 метров в лесной массив.

Прибывшие на место медики констатировали, что выжить израильтянке не удалось. Ее компаньона допросила местная полиция.

Первоначально Хен ничего не сказал о мотоциклисте, заявив, что на них мчалась машина. В настоящее время ведется расследование.

Ранее путешествовавший с семьей турист упал за борт круизного лайнера у берегов Сиднея, Австралия, и бесследно исчез. Это случилось 5 мая. Рано утром членов экипажа разбудил сигнал «Человек за бортом».