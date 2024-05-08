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16:11, 8 мая 2024Россия

Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал маслодельный комбинат в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Комбинат находится в городе Суджа, который расположен примерно в семи километрах от российско-украинской границы.

Никто из работников предприятия пищевой промышленности не пострадал, подчеркнул губернатор. При этом была повреждена кровля одного из производственных помещений. О типе атаковавшего комбинат беспилотника и мощности заряда не сообщается.

8 мая ВСУ неоднократно атаковали еще одни приграничный регион — Белгородскую область. Регион был дважды атакован дронами-камикадзе. Также в области была объявлена сирена, информирующая об опасности беспилотников.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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