Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал маслодельный комбинат в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Комбинат находится в городе Суджа, который расположен примерно в семи километрах от российско-украинской границы.

Никто из работников предприятия пищевой промышленности не пострадал, подчеркнул губернатор. При этом была повреждена кровля одного из производственных помещений. О типе атаковавшего комбинат беспилотника и мощности заряда не сообщается.

8 мая ВСУ неоднократно атаковали еще одни приграничный регион — Белгородскую область. Регион был дважды атакован дронами-камикадзе. Также в области была объявлена сирена, информирующая об опасности беспилотников.