Умер звезда «Игры престолов»

Звезда «Игры престолов» Иэн Гелдер умер от рака

Умер британский актер Иэн Гелдер, сыгравший роль Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает Fox News.

Артист скончался 6 мая на 75-м году жизни. В декабре прошлого года обнаружили рак желчных протоков.

«Игра престолов» транслировалась на стриминговом сервисе HBO с 2011 по 2019 годы. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

