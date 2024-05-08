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05:36, 8 мая 2024Мир

В ФРГ подняли вопрос об объеме переданного третьим странам за восемь лет оружия

В бундестаге подняли вопрос об оружии, переданном третьим странам с 2015 года

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч поднял вопрос о количестве оружия, переданного Германией союзникам и третьим странам с 2015 года. Об объеме немецкого оружия, отправленного за восемь лет в другие страны, парламентарий спросил в своем обращении к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«В каком объеме Германия безвозмездно передала боеприпасы из запасов Бундесвера странам ЕС, НАТО и приравненным к ним странам, а также третьим странам в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года?» — говорилось в тексте парламентского запроса Барча.

Ответ на вопрос депутата предоставил парламентский статс-секретарь Министерства обороны Германии Томас Хитшлер. Он отметил, что правительство публично информирует о проводимых им сборах в поддержку Украины.

«Дальнейший ответ на вопрос не может быть дан в открытой форме. Классификация как секретный документ со степенью секретности "только для служебного пользования" требуется в данном случае с точки зрения государственного блага. (…) Информация, получение которой посторонними лицами может нанести ущерб интересам Федеративной Республики Германия или одного из ее союзников, должна быть классифицирована соответствующим образом (...) для защиты международных отношений», — отмечается в ответе Хитшлера.

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      Кирилл Садовский
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