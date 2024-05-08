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12:11, 8 мая 2024Россия

В Кремле объяснили встречу Путина с Рошалем после инаугурации

Песков о встрече Путина с Рошалем: их связывают давние дружеские отношения

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президента России Владимира Путина и президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля связывают давние дружеские отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

7 мая Рошаля заметили на церемонии инаугурации президента России. После этого Путин после провел встречу с врачом в Кремле.

Путин ценит мнение Рошаля, прежде всего в сфере профессиональной деятельности последнего — медицине, сказал Песков. «У Рошаля много своих точек зрения по разным аспектам, и всегда они обмениваются этими мыслями», — пояснил он. Представитель Кремля напомнил о недавнем дне рождения врача, которому исполнился 91 год, и о поздравлении, которое направил ему Путин.

На церемонии инаугурации Путин, следуя к месту принесения присяги, увидел Рошаля в числе приглашенных на церемонию. Политик остановился и протянул врачу руку, которую тот пожал.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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