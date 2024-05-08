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13:03, 8 мая 2024Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали гибель французского журналиста в зоне СВО

Песков заявил, что Кремль не знает подробностей гибели журналиста AFP Сольдена
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель журналиста французского агентства Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей смерти Сольдена под Артемовском.

Пресс-секретарь президента также добавил, что Россия не может проводить расследование произошедшего. «Здесь, наверное, нужно обращаться к украинской стороне», — заключил он.

В мае 2023 года Agence France-Presse сообщило, что в районе Артемовска погиб их сотрудник Арман Сольден. Отмечалось, что он оказался под обстрелом Часова Яра. Агентство уточняло, что Сольден работал в зоне СВО с сентября 2022 года. Он отвечал за видеосъемку.

Позднее стало известно, что французского журналиста посмертно приняли в ряды ордена Почетного легиона. Ему присвоили звание кавалера ордена.

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