В ЛНР сообщили о раненых после удара ВСУ по нефтебазе в Луганске

Минздрав ЛНР: в результате удара ВСУ по Луганску есть раненые

По предварительной информации, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску есть раненые. Об этом сообщил Минздрав республики, передает ТАСС.

Число пострадавших, а также их состояние не уточняется.

В ночь на 8 мая сообщалось, что ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник уточнил, что сейчас на месте ЧП работают пожарные-спасатели.