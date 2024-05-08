В Петербурге начнут искать ямы с помощью нейросетей

Власти Петербурга решили искать ямы с помощью нейросетевой видеоаналитики

В Санкт-Петербурге решили фиксировать ямы с помощью нейросетевой аналитики и штрафовать за нарушения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга Алексей Геращенко.

По его словам, город приобрел дополнительные комплексы видеоаналитики, которые смогут помочь ведомству контролировать состояние фасадов и частных территорий. Ранее эта работа уже проводилась, но была во многом профилактической, когда владельцам фасадов и территорий сообщали о проблемах. Теперь же видекомплексы будут фиксировать и административные правонарушения, что будет грозить владельцу штрафом.

В связи с этим Геращенко призвал проверить владельцев территорий, нет ли у них ям. В ГАТИ заявили, что за апрельский месячник благоустройства проверили 2,5 тысячи объектов и отметили снижение доли выявляемых нарушений. Так, если осенью 2023 года нарушения были найдены в 22 процентах случаев, то весной 2024 года только в 14 процентах.

Пилотный проект по контролю содержания дворов с помощью видеокамер запустили в городе в феврале 2024 года. Система при выявлении нарушений автоматически отправляет ответственным за содержание двора уведомление в чат с фотографией недочета и сроком на устранение. Исправление нейросеть также проверяет автоматически.

Ранее огромная яма образовалась в одном из дворов подмосковного Пушкина. Инцидент произошел на детской площадке, расположенной по адресу Московский проспект, дом 57, корпус 4. Яма появилась возле горки, на дне провала была видна текущая вода.