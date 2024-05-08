На попросившего убежища в Белоруссии польского судью завели дело о шпионаже

Прокуратура Польши завела дело о шпионаже в отношении судьи Шмидта

Прокуратура Польши завела дело о шпионаже в отношении попросившего политубежища в Белоруссии судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Начато расследование в отношении судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию и попросил там политического убежища. В основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, говорящие о шпионаже», — говорится в заявлении.

Отмечается, что польскому судье может грозить пожизненное лишение свободы по статье 130 Уголовного кодекса Польши.

Кроме того, по информации радиостанции, польские спецслужбы изучают связи Шмидта с футбольными хулиганами. «Речь среди прочего идет о том, принимал ли он участие в том, чтобы вдохновлять влиятельных псевдоболельщиков на разжигание антиукраинских настроений», — уточнили в эфире.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у Шмидта был доступ к секретным документам. По словам судьи, он не вывозил из Польши секретные данные и не получал подобных просьб от белорусских спецслужб.