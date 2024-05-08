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11:28, 8 мая 2024Мир

В Польше при пересечении границы задержали гражданина России

Погранслужба Польши: при пересечении границы с Белоруссией задержан гражданин РФ

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Погранслужба Польши сообщила о задержании гражданина РФ при нелегальном пересечении польско-белорусской границы, в его отношении проводятся проверки на его причастность к службе в ВС РФ. Об этом говорится в заявлении главы Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцека Сиверы в эфире радио RMF FM.

«Это 41-летний мужчина, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. Он задержан, в его отношении него проводятся дальнейшие [проверочные] процедуры», — сообщил Сивера.

Ранее посольство России в Варшаве сообщило, что у дипломатов российского диппредставительства нет данных о якобы задержанном при незаконном пересечении границы Белоруссии и Польши солдате ВС России. В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин», — говорится в сообщении пресс-службы.

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      Виктория Кондратьева
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