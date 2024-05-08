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11:04, 8 мая 2024Мир

В США предрекли теракты из-за неконтролируемой миграции

Генерал Холт: США могут столкнуться с терактами из-за неконтролируемой миграции

Фото: David Peinado / Reuters

Соединенные Штаты могут столкнуться с террористическими актами из-за неконтролируемой миграции. Об угрозе предупредил бригадный генерал США в отставке Блейн Холт в беседе с Newsmax.

«У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов (протесты в связи с конфликтом в секторе Газа — прим. «Ленты.ру») — это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядет», — предрек Холт.

Генерал добавил, что из-за нерегулируемой миграции в США проникают члены террористических организаций и группировок, из-за чего зарубежные конфликты переносятся на территорию страны.

5 мая две синагоги Нью-Йорка провели эвакуацию в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрывов.

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      Елизавета Мытарева
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