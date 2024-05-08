В США рассказали о судьбе пропавших без вести солдат ВСУ

NYT: ВСУ не справляются с учетом погибших и пропавших без вести бойцов

Украинская армия не справляется с опознанием солдат, которые числятся пропавшими без вести. Об этом рассказала корреспондент издания The New York Times (NYT) Мария Вареникова.

Отмечается, что эта процедура может занимать несколько месяцев, при этом доступ к телу не всегда помогает ее ускорить. По словам корреспондента, украинцы негодуют из-за трудностей с поиском и опознанием военных, устраивая публичные акции.

Как указал старший аналитик Международного института стратегических исследований Бен Бэрри, растущее число пропавших без вести является ужасной проблемой. «Они лишь усиливают давление на украинское общество, на военное руководство и на [президента Украины] Владимира Зеленского», — считает он.

Ранее пленный украинский военный Максим Попков заявил о сокрытии командованием реальных потерь среди солдат и число дезертиров.