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17:04, 8 мая 2024Экономика

В ЦБ объяснили продолжающийся рост российской экономики

ЦБ: увеличение финансовых потоков указывает на продолжение роста ВВП России

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Увеличение объемов финансовых платежей, проведенных через систему Банка России, свидетельствует о продолжении роста национальной экономики в апреле 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, что за второй месяц весны через его платежную систему было проведено на 2,7 процента больше операций в сравнении со средним значением первого квартала. На этом фоне денежные поступления без учета добычи ресурсов, нефтепродуктов и государственного управления увеличились в апреле на 2,4 процента.

При этом рост объемов входящих платежей зафиксировали не только в сравнении с январем-мартом 2024-го, но и к уровню четвертого квартала 2023 года. Подобную динамику отметили «во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей государственного спроса», заключили в ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика продолжила расти высокими темпами в первом квартале 2024 года. Подобную динамику зафиксировали в регуляторе после замедления темпов увеличения ВВП РФ в октябре-декабре 2023-го.

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