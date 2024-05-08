Рогов: в Запорожье до 20 раз фиксировали присутствие франкоговорящих наемников

В Запорожской области до 20 раз фиксировали присутствие франкоговорящих наемников, которые были как европейцами, так и темнокожими. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Были франкоговорящие наемники, но без каких-либо французских нашивок. Как белые, так и темнокожие, таких случаев было до двух десятков в Запорожской области», — рассказал он.

При этом Рогов подчеркнул, что лидерами по числу наемников на Украине остаются поляки, грузины и сторонники самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация). По его словам, точное количество наемников на линии фронта определить сложно. Как отметил общественник, нельзя сказать, что «боевики из Грузии или поляки держат линию фронта».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Франция официально не признает, что отправила на Украину своих солдат. Так она прокомментировала нахождение в Луганской народной республике иностранного наемника, у которого были обнаружены шевроны с флагом Франции.