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17:31, 8 мая 2024Экономика

Власти сообщили об изменении тарифов на проезд в городском транспорте Москвы

Тарифы на проезд в Москве в 2011-2024-м остаются ниже уровня инфляции на 30 %

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве с 20 мая изменятся тарифы на проезд в городском транспорте, которые с 2011 по 2024 год остаются ниже уровня инфляции почти на 30 процентов. Об этом сообщил городской Дептранс в своем Telegram.

«Для дальнейшей эффективной работы транспортной системы мы скорректируем тарифы на проезд, чтобы вы продолжали пользоваться самым современным и комфортным городским транспортом», — сказано в сообщении. В департаменте также отметили, что москвичи совершают самые длинные поездки по городу, которые обходятся дешевле, чем в других мегаполисах страны.

Так, менее чем на два рубля изменится стоимость поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней. Также проезд по биометрии останется самым выгодным — при таком способе оплаты пассажир отдаст 53 рубля.

Кроме того, в несезон проезд на речном транспорте будет стоить на 20-50 рублей ниже. А по билету «Единый» на 30 дней жители города смогут ездить на регулярном речном транспорте бесплатно.

Ранее стало известно, что в Пресненском районе Москвы построят новый мост. Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу.

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      Маргарита Миронова
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