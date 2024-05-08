Эксперт оценил идею отправить военных из Литвы на Украину

«Царьград»: США пытаются обойти «красные линии» РФ с помощью военных из Литвы

Американцы попытаются обойти «красные линии», прочерченные в конфликте на Украине, с помощью военных из Литвы. Такой оценкой поделился военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Эксперт объяснил, что последние предупредительные линии были прочерчены учениями по применению тактического ядерного оружия.

«То есть, судя по всему, идея состоит в том, чтобы не подставлять американцев, а отправить туда литовцев как малоценного союзника и посмотреть, что с ними будет. Вот если Россия не уничтожит этот контингент, уже станет понятно, что можно повышать под разными предлогами градус и наращивать давление. То есть завести туда еще кого-нибудь, потом еще кого-нибудь», — предположил Шлепченко.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните сообщила, что Вильнюс готов отправить своих солдат на Украину с учебной миссией. Политик рассказала, что получила разрешение парламента на отправку войск на Украину для обучения, однако пока Киев не просил об этом.