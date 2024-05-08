Врач раскрыл пользу регулярного употребления шашлыка

Врач Харлов: регулярное употребление шашлыка предупреждает приступ панкреатита

Гастроэнтеролог Никита Харлов заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что регулярное употребление шашлыка поможет избежать приступа панкреатита. Выпуск, в котором врач раскрыл пользу блюда, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что во время майских праздников люди часто могут столкнуться с опасным для жизни состоянием — приступом панкреатита. По его мнению, это случается из-за того, что россияне употребляют непривычное для себя количество жирной пищи, хотя в обычной жизни они избегают подобных блюд.

Харлов заявил, что приступы панкреатита наблюдались бы реже, если бы люди ввели в свой повседневный рацион жирное мясо, в том числе и шашлык. «Работа желчного пузыря и поджелудочной железы [заключается] в том, чтобы переваривать как раз в том числе жиры. И когда мы этим не занимаемся в обычной жизни, она постепенно сдает свои позиции, расслабляется. И поэтому праздник становится особенным испытанием на этот счет», — объяснил доктор.

Ранее врачи Елена Малышева, Михаил Коновалов и Андрей Продеус назвали россиянам самый полезный шашлык. Таковым, по их мнению, стал шашлык из рыбы.