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17:22, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали самый полезный шашлык

Врач Продеус заявил, что в шашлыках из рыбы нет канцерогенов

Фото: Elena Veselova / Shutterstock / Fotodom

Врачи Елена Малышева, Михаил Коновалов и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали самый полезный шашлык. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Специалисты посоветовали россиянам готовить шашлык из красной рыбы вместо мясного. Малышева объяснила, что в мясном блюде содержатся канцерогены, повышающие риск развития рака. «А там (в рыбе — прим. «Ленты.ру») как раз нет этого количества полиароматических углеводородов, которые являются по сути запахом шашлыка и запахом рака», — добавил Продеус.

Офтальмолог Коновалов заявил, что красная рыба содержит витамин B12. Он участвует в строении оболочки зрительного нерва, который дает человеку возможность видеть. Продеус также отметил, что продукт богат витамином D, полезным для костей.

«Я считаю, что это идеальное блюдо», — высказалась Малышева о рыбном шашлыке.

Ранее Продеус предупредил россиян об опасности шашлыка для детей. Он заявил, что это блюдо считается тяжелой пищей и детское пищеварение может не справиться с ним.

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