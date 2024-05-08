NYT: в мозге Роберта Ф. Кеннеди-младшего обнаружили мертвого паразита

В 2010 году врачи обнаружили мертвого паразита в мозге кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, страдавшего в то время от серьезной потери памяти и затуманенности рассудка. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, несколько лучших американских неврологов, к которым обращался политик, заметили темное пятно на снимках мозга Кеннеди-младшего и пришли к выводу, что у него опухоль. Однако врач из Нью-Йоркской пресвитерианской больницы пришел к другому выводу.

«Доктор полагал, что аномалия, наблюдаемая на снимках, была вызвана червем, который проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер», — проводит издание слова Кеннеди-младшего.

Уточняется, что через несколько дней после звонка из пресвитерианской больницы Нью-Йорка в 2010 году он прошел ряд тестов, которые не выявили никаких изменений в участке его мозга. По словам Кеннеди-младшего, в конечном итоге врачи пришли к выводу, что киста, которую они увидели на снимках, содержит остатки паразита, однако он не знает ни его типа, ни места, где он мог им заразиться.

В интервью газете 70-летний политик отметил, что выздоровел от потери памяти и затуманенности сознания, а также не имеет последствий от проникновения червя в мозг.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что президент США Джо Байден способен нанести демократии больший вред, чем бывший американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Байден стал первым президентом в истории, который использовал федеральные агентства для цензуры политических высказываний.