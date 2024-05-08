ВСУ потеряли несколько сотен военных у Новопокровского из-за отсутствия обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько сотен военных у Новопокровского в Донецкой народной республике (ДНР) из-за отсутствия оборонительных сооружений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Собеседник агентства отметил, что для ВСУ у населенного пункта сложилась не очень хорошая ситуация. «Они, вероятно, не успели выстроить оборону в районе Новопокровского и несут там очень большие потери. Сейчас это уже несколько сотен человек», — проинформировали в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают в подконтрольную Украине часть ДНР свежие резервы. Как уточнялось, украинских мобилизованных отправили в Константиновку и Краматорск. Отмечалось, что личный состав подразделений отбирался командирами поспешно и, вероятно, новобранцы не успели пройти обучение.