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13:10, 8 мая 2024Мир

Захарова назвала войска Франции возможной целью для российских ударов

Захарова: войска Франции могут стать целями для российских ударов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В случае отправки Францией своих войск на территорию Украины, они могут стать целями для российских ударов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Если французы появятся в зоне конфликта на Украине, они неизбежно могут стать целями для российских ударов. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что воинственная позиция президента Франции Эмманюэля Макрона« вызывает отторжение» как в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, так и у «подавляющего большинства французских граждан».

«Во-первых, граждане Франции стали жертвами макроновской стратегической неопределенности. Они не могут разобраться, что заявляет их лидер. Но при этом они все равно понимают, что эта риторика очень опасна, агрессивна. Граждане Франции становятся заложниками, а теперь уже и прямыми жертвами политики Парижа», — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат заявила о том, английские и немецкие официальные лица, являющиеся союзниками Парижа, не понимают заявления президента Франции. По словам Захаровой, власти Великобритании и Германии часто стараются уточнить, что имеет в виду французское руководство, которое позволяет себе «набор странных и агрессивных как действий, так и заявлений».

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      Дарья Устьянцева
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