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10:58, 7 мая 2024Мир

Захарова поймала союзников Франции на непонимании слов Макрона

Захарова: даже власти Великобритании и Германии не понимают заявления Макрона

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Даже английские и немецкие официальные лица, являющиеся союзниками Парижа, не понимают заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Ни Франция, ни ее ближайшие союзники не могут понять, что бесконечно заявляет Макрон и его ближайшее окружение», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, власти Великобритании и Германии часто стараются уточнить, что имеет в виду французское руководство, которое позволяет себе «набор странных и агрессивных как действий, так и заявлений».

2 мая Макрон заявил, что Елисейский дворец по-прежнему допускает отправку войск на Украину. Глава государства снова подтвердил планы и дальше помогать Киеву оружием. При этом Макрон добавил, что сохранение авторитета страны вынуждает его не раскрывать все военные планы.

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      Виктория Кондратьева
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