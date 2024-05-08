Стало известно о новом звании Залужного

Мэр Киева Кличко наградил генерала Залужного званием почетного гражданина города

Мэр Киева Виталий Кличко наградил бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного званием почетного гражданина города. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Основанием для присвоения звания указаны выдающиеся заслуги Залужного при защите Киева во время обороны от российской армии, а также в знак уважения со стороны территориальной общины города.

Решение о награждении Залужного поддержали депутаты Киевского совета.

Также званием почетного гражданина Киева награждена писательница Лина Костенко.

Ранее на Украине связали проблемы ВСУ на фронте с решением президента Зеленского уволить Залужного с поста главнокомандующего.