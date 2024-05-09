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08:59, 9 мая 2024Мир

Алматинец зажег внезапно погасший во время торжества Вечный огонь

Алматинец под овации зажег внезапно погасший во время торжества Вечный огонь

«Sputnik Казахстан» / Telegram

Житель Алматы спас торжество в честь Дня Победы, когда немедленно зажег внезапно погасший Вечный огонь. Поступок мужчины засняли на видео, его встретили овациями и троекратным «Ура», передает Sputnik «Казахстан» в Telegram.

На кадрах видно, что на мероприятие собралось много людей — люди в форме и с медалями, простые граждане, участники стихийного «Бессмертного полка». Сам герой видео пришел сюда, чтобы возложить цветы. Когда он вновь зажег Вечный огонь, толпа начала ликовать.

Ранее сообщалось, что частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата привезли в Норильск, расположенный за Северным полярным кругом. Перевозку организовали, чтобы 9 Мая передать ее единственному живущему в городе ветерану Великой Отечественной войны.

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      Александра Синицына
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