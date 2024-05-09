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00:59, 9 мая 2024Спорт

Анчелотти обновил собственный рекорд в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Анчелотти обновил собственный рекорд по числу финалов ЛЧ

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обновил собственный рекорд по числу финалов Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Анчелотти в шестой раз в карьере вышел в решающий матч ЛЧ. Ранее специалист трижды доходил до финала с «Миланом» и дважды с «Реалом». При этом команда Анчелотти проиграла лишь единожды — в сезоне-2004/2005 итальянцы уступили «Ливерпулю».

8 мая «Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. За трофей мадридцы поспорят с дортмундской «Боруссией».

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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