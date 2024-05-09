Анчелотти обновил собственный рекорд в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Анчелотти обновил собственный рекорд по числу финалов ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обновил собственный рекорд по числу финалов Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Анчелотти в шестой раз в карьере вышел в решающий матч ЛЧ. Ранее специалист трижды доходил до финала с «Миланом» и дважды с «Реалом». При этом команда Анчелотти проиграла лишь единожды — в сезоне-2004/2005 итальянцы уступили «Ливерпулю».

8 мая «Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. За трофей мадридцы поспорят с дортмундской «Боруссией».

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.