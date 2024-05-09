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15:30, 9 мая 2024Мир

Четыре страны ЕС собрались признать Палестину

RTE: Ирландия, Испания, Словения и Мальта могут признать Палестину 21 мая

Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Ирландия, Испания, Словения и Мальта могут признать палестинское государство 21 мая. Об этом сообщает телекомпания RTE.

О том, что четыре страны Евросоюза (ЕС) собрались предпринять совместные усилия для официального признания Палестины, стало известно в марте. В начале мая премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что беседовал с испанским коллегой Педро Санчесом, и у обоих есть «четкий план» по этому вопросу.

Харрис не назвал точную дату принятия решения. Однако стало известно, что Ирландия, Испания и две друге страны ЕС рассматривают 21 мая, как дату совместного заявления по признанию Палестины. Этот шаг, как сообщает RTE, «должен обеспечить моральную и дипломатическую поддержку палестинской позиции» в случае переговоров по разрешению конфликта с Израилем.

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При этом, как сообщает РИА Новости, израильская сторона в марте назвала инициативу четырех стран ЕС «наградой за терроризм», а принятие решения по признанию Палестины снизит шансы на урегулирование конфликта.

В конце апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался о возможности признания Палестины несколькими странами ЕС. Он заявил, что это может произойти к концу мая.

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      Никита Савин
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