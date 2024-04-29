Боррель допустил признание странами ЕС Палестины

Боррель: несколько стран ЕС могут признать Палестину к концу мая

Несколько стран Европейского союза (ЕС) могут признать Палестину к концу мая. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает Al Arabiya English.

«Как ожидается, несколько стран-членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая», — рассказал политик в кулуарах специального заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Эр-Рияде.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что признание Палестины суверенным государством представляет геополитический интерес для стран Евросоюза. Мадрид возглавляет инициативу по признанию европейскими странами Палестины к которой уже присоединились Ирландия, Словения и Мальта.

На данный момент из стран сообщества Палестину признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция.