День Победы в 2024 году: как отметить, традиции праздника

Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Это один из самых важных праздников как для нашей страны, так и для многих других государств. Традиционно 9 мая проводят парад Победы, вспоминают всех павших защитников, чествуют ветеранов и устраивают торжественный салют. О традициях и истории этого дня — в материале «Ленты.ру».

Когда будет День Победы в 2024 году

День Победы в Великой Отечественной войне каждый год отмечают 9 мая. В 2024 году это четверг, однако у всех россиян будет выходной день, так как это государственный праздник. Более того, работать не нужно будет и на следующий день, в пятницу. В общей сложности выходные продлятся четыре дня подряд — с 9 по 12 мая.

В 2024 году Россия отпразднует 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Именно 9 мая в 00:43 по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Знаковое событие произошло в городе Карлсхорст, причем там в это момент было 22:43 8 мая.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

История Дня Победы

Указ об учреждении нового праздника издали 8 мая 1945 года. В нем говорилось, что 9 мая теперь становится нерабочим днем. И именно в эту дату, в 02:10 по московскому времени, жители СССР узнали об окончательной победе над нацистской Германией и завершении войны. Об этом по радио сообщил советский диктор Юрий Левитан.

А вечером 9 мая в Москве впервые прошел праздничный салют, посвященный Дню Победы.

Однако выходным днем 9 мая оставалось недолго: спустя два года, в конце 1947 года, правительство приняло решение снова сделать этот день рабочим. Праздник продолжали отмечать, устраивая по вечерам торжественные мероприятия с ветеранами, концерты и собрания, а также запуская салют. А на 20-ю годовщину Победы, в 1965 году, этот день снова стал выходным.

День Победы в других странах

Бывшие республики СССР отмечают День Победы одновременно с Россией — 9 мая. В этот же день праздник проходит в Сербии и Израиле.

Во многих странах из-за разницы во времени в момент подписания договора о капитуляции Германии праздник отмечают не 9, а 8 мая. Например, в Британии в честь торжества возлагают цветы к мемориалам, а также устраивают праздничные приемы для ветеранов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

А в Германии 8 мая празднуют День освобождения: в стране не устраивают масштабные торжества, но проводят небольшие шествия, поют военные песни и возлагают цветы к памятникам советских солдат-освободителей.

Также памятные мероприятия 8 мая проходят во Франции, Норвегии и других странах

Парад Победы

Первый Парад Победы в СССР провели через полтора месяца после 9 мая — 24 июня 1945 года. Его принимал маршал СССР Георгий Жуков. А следующий парад провели только через 20 лет. Несмотря на то что сейчас это кажется непривычным, во времена Советского союза масштабные торжественные шествия на Красной площади, в 12 городах-героях и Брестской крепости устраивали только четыре раза: в 1945,1965, 1985 и 1990 годах.

Парад Победы стал ежегодным с 1995 года. С тех пор его не отменяли ни разу — даже во время пандемии коронавируса

В 2024 году парад также пройдет в Москве и в других городах России. В этот раз в главном шествии на Красной площади примут участие порядка девяти тысяч человек, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также в нем будут задействованы 75 единиц вооружения, военной техники и авиация Воздушно-космических сил.

Попасть на трибуны парада Победы на Красной площади практически невозможно: туда приглашают ветеранов Великой Отечественной войны, их родственников, тружеников тыла и других почетных граждан. Однако трансляцию можно посмотреть по телевизору в прямом эфире.

Акция «Бессмертный полк»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 2012 года в России и в других странах начали проводить акцию «Бессмертный полк», которая посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. Обычно она проходит в виде шествия по центральным улицам городов с портретами ветеранов и жертв войны, однако в последние годы от очного формата стали отказываться в пользу онлайн-акций. Таким образом «Бессмертный полк» проводили уже три раза: из-за пандемии в 2020 и 2021 году и из-за угрозы безопасности после начала Специальной военной операции в 2023-м.

В 2024 году традиционного шествия по улицам не будет. Его вновь отменили из-за угрозы безопасности

Однако все желающие смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Например, опубликовать фото своих родных и рассказ о них в соцсетях и поставить хэштег #нашБессмертныйПолк.

Салют Победы

Фото: Николай Ситников / ТАСС

Еще одна традиция на 9 мая — праздничный салют. В некоторых регионах России, например, в Удмуртии, Карелии и Нижегородской области, его отменили, но в Москве и Санкт-Петербурге салют состоится. Обычно его запускают в 22:00 по местному времени, залпы длятся около 10 минут.