Депутаты Рады разошлись перед выступлением главы Европарламента

Глава Европарламента Метсола выступила в украинской Раде перед пустым залом

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола выступила в Верховной Раде перед пустым залом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского депутата Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам парламентария, к моменту выступления главы Европарламента, большинство депутатов Рады разошлись. «Сейчас в Верховной раде выступает председатель Европейского парламента Роберта Метсола. А депутатов в зале почти не осталось. Не дотерпели», — заявил он.

Гончаренко опубликовал фото, на котором видны полупустые трибуны на фоне выступающей Метсолы.

Ранее Метсола заявила, что вступление Украины в Европейский союз будет непростой задачей. По ее словам, главные трудности связаны с необходимостью восстановления экономики и инфраструктуры страны.

