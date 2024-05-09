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17:54, 9 мая 2024Бывший СССР

Депутаты Рады разошлись перед выступлением главы Европарламента

Глава Европарламента Метсола выступила в украинской Раде перед пустым залом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола выступила в Верховной Раде перед пустым залом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского депутата Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам парламентария, к моменту выступления главы Европарламента, большинство депутатов Рады разошлись. «Сейчас в Верховной раде выступает председатель Европейского парламента Роберта Метсола. А депутатов в зале почти не осталось. Не дотерпели», — заявил он.

Гончаренко опубликовал фото, на котором видны полупустые трибуны на фоне выступающей Метсолы.

Ранее Метсола заявила, что вступление Украины в Европейский союз будет непростой задачей. По ее словам, главные трудности связаны с необходимостью восстановления экономики и инфраструктуры страны.

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      Никита Савин
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