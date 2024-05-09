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08:38, 9 мая 2024Мир

Экс-советник НАТО высказался о российской военной доктрине

Экс-советник НАТО Жак Бо: военная доктрина РФ превосходит западную
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Западу придется пройти через революционные изменения в военной доктрине, чтобы выдержать прямой конфликт с Россией. Такое мнение высказал экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность (с СССР) в развитии (военной) доктрины, которая дает ей здравый доктринальный подход к ведению конфликта», — уточнил он.

Как отметил Бо, российская доктрина отличается от западной тем, что смогла сохранить наследие советских офицеров. Особенно экс-советник альянса отметил развитие оружейных системы ВС России.

Ранее в США заявили, что НАТО провоцирует президента России Владимира Путина, чтобы тот принял участие в ядерной войне.

Также в Вашингтоне рассказали, что США и Европа с трудом справляются с поддержкой конфликта на Украине. Еще один похожий сценарий станет катастрофой для Запада.

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      Марина Совина
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